Архітектурна студія HAL створила прозорий міст-басейн між двома будівлями Embassy Gardens у Лондоні. Басейн назвали Sky Pool, він має довжину 15 метрів.

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Басейн розташований на висоті 35 метрів. Його прозора конструкція гарантує плавцям огляд на всю місцевість з будь-якого положення.

Унікальний басейн / Фото Dezeen

Це перший у світі басейн, який сполучає дві споруди. Архітектори хотіли втілити ідею "особливого плавання".

Дивовижне архітектурне рішення / Фото Dezeen

Прозорість конструкції басейну стала головним болем архітекторів, але саме вона гарантувала неймовірний результат.