Архітектурна студія HAL створила прозорий міст-басейн між двома будівлями Embassy Gardens у Лондоні. Басейн назвали Sky Pool, він має довжину 15 метрів.
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Басейн розташований на висоті 35 метрів. Його прозора конструкція гарантує плавцям огляд на всю місцевість з будь-якого положення.
Унікальний басейн / Фото Dezeen
Це перший у світі басейн, який сполучає дві споруди. Архітектори хотіли втілити ідею "особливого плавання".
Дивовижне архітектурне рішення / Фото Dezeen
Прозорість конструкції басейну стала головним болем архітекторів, але саме вона гарантувала неймовірний результат.