Проєкт оновленої Бессарабської площі в Києві розробили на курсі "Урбан дизайн". Пропонують зробити площу пішохідною, частково відкрити підземний ТРЦ та відновити через площу лінію трамвая. Зараз КМДА планує продовжити борщагівську трамвайну лінію до вулиці Шота Руставелі.

Пропонують об'єднати озеленення Хрещатика, бульвару Шевченка та відновленого бульвару на вулиці Басейній в єдину зелену зону. Дерева зроблять площу затіненою й естетично привабливою та вирішать проблему очищення повітря й шумового забруднення, пише видання The Village.

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Звільнивши площу від автівок, ми об'єднали розрізнені фрагменти простору навколо неї та зробили повністю пішохідною. Таким способом Бессарабка стає інклюзивним і безпечним простором, а тому й комфортною для прогулянок і дозвілля,

– розповідають автори проєкту.

Уздовж вулиць пропонують зробити систему зелених зон для водовідведення: вони прийматимуть значну частину опадів, які очищатимуться, поступово просочуючись у ґрунт. Перед Бессарабським ринком пропонують облаштувати дощовий садок, який за необхідності прийматиме в себе надлишок опадів.



На Бесарабку можна буде дістатись громадським транспортом / Фото The Village

На площі за ринком пропонують розмістити додатковий простір для літніх майданчиків і дозвілля. Також пропонують влаштувати на поверхні канал для річки Хрещатик, котра зараз протікає в колекторі під землею.



У плані реконструкції передбачено багато громадських просторів / Фото The Village

У проєкті відкрили простір "Метрограду" та влаштували по периметру прозорі й активні фасади для різноманітних ресторанів, кав'ярень і магазинів. Посеред площі розмістили велику зелену зону з простором для відпочинку та спілкування.



"Метроград" планують вивести з-під землі / Фото The Village

Доступ до цієї території зробили з інклюзивним пандусом для зручного доступу й амфітеатром для відпочинку.