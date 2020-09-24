Старовинні скульптури Себастіяна Фесінґера, що розташовані на даху Домініканського собору, планують відновити. Скільки на це піде часу, та скільки коштуватиме – читайте у матеріалі.

Керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко зазначила, що скульптури розпочали відновлювати на початку вересня, а завершити роботи планують до кінця жовтня 2020 року, пише 24 канал із посиланням на фейсбук сторінку ЛМР.

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Суму, яку витратять на реставрацію, поки назвати не можуть, оскільки робота дуже клопітка. Варто зауважити, що собор в такому об'ємі реставрують чи не вперше, тому кінцевий результат ще достеменно не відомий.

Скульптури виконані дуже тонко, руки, кожен пальчик видно. Вони виконані з вапняку і непогано збереглися як на свій вік,

– зазначила Лілія Онищенко.



Скульптури на шпилях потребують особливої уваги / Фото ЛМР

Хто такий Себастіян Фесінґер?

Скульптор та архітектор середини 18 століття німецького походження. Його вважають одним з головних представників львівського рококо разом з Йоганом Ґеорґом Пінзелем і Антоном Осинським.

У 2019 році у храмі реконструювали усі вікна, відреставрували близько 500 квадратних метрів вітражів, замінили дубові рамки вікон та відновили металеві решітки. А у 2020 році завершили реконструкцію даху та куполу.