В Києві планують побудувати аеропорт для (БПЛА) – безпілотних літальних апаратів. Там будуть злітно-посадкові смуги, фудкорт, трасу для перегонів дронів, трибуни для глядачів і навіть арену для битв роботів та багато іншого. Більше про проєкт – читайте в матеріалі.

Про амбітні плани повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк під час Infrastructure Digital Day, повідомляє Дім 24.

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За словами Тараса Трояка, перспективи розвитку БПЛА в Україні дуже високі. Зокрема, у 2020 році ринок цих літальних апаратів зріс на 250 %. За прогнозами такі швидкі темпи розвитку цієї галузі зберігатимуться.



Тут можна буде зберігати дрони та підзарядити їх / Фото Тарас Трояк

Загальна площа проєкту, який планують реалізувати до 2025 року, становить 73 750 квадратних метрів. Побудувати аеропорт планують в радіусі 10 кілометрів від центру Києва.

Окрім переліченого, в проєкті передбачили навіть посадкові майданчики для дронів, які будуть перевозити пасажирів.



Користуватись послугами аеропорту зможуть члени клубу / Фото Тарас Трояк

Проєкт є винятково комерційним, тож за користування інфраструктурою доведеться платити. Для цього власники дронів сплачуватимуть щорічні внески.



Де саме збудують аеропорт для квадрокоптерів поки невідомо / Фото Тарас Трояк

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Розробники впевнені, що будівництво "Квадропорту" дасть серйозний поштовх розвитку цій галузі. Зокрема, прогнозують, що в майбутньому дрони зможуть самостійно доставляти речі або їжу просто на дах будинку.