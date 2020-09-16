Кондитерська корпорація Roshen на аукціоні придбала палац культури в Києві, щоб створити там багатофункціональний концертний зал міжнародного класу. На купівлю залу компанія витратила понад 66 мільйонів гривень. Більше про проєкт – читайте в матеріалі.

На офіційному сайті компанії повідомили про купівлю палацу культури імені Корольова та анонсували створення на його базі нової архітектурної пам'ятки, повідомляє Дім 24.

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31 серпня на платформі SETAM відбувся аукціон, де Roshen, яка стала єдиним учасником торгів, придбала палац культури за стартовою ціною. Продавалось приміщення Укргазбанком за 66,37 мільйона гривень.



Тут свій кліп знімав корейський гурт NCT U / Фото Ukrainian Modernism

Корпорація пообіцяла найближчим часом оприлюднити проєкт створення тут величезного та сучасного концертного залу, але активісти вже встигли висловити свій протест.

Так, спільнота захисників архітектури Ukrainian Modernism закликала не руйнувати один із зразків модерністької архітектури Києва. Адже, будівля, яка була побудована у 1984 році оздоблена рідкісним червоним вірменським вулканічним туфом.



Будівля є унікальною / Фото Ukrainian Modernism

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Сьогодні будівля є популярним місцем для зйомок кліпів іноземних виконавців.