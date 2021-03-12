Культурний комплекс як оновлення цілого району: нова вражаюча споруда у Китаї

Будівництво нового науково-культурного комплексу Цзіньхуа завершили у 2019 році. Його велич та масштаби просто вражають. Центр культури створив імпульс для регіонального розвитку шляхом модернізації місцевих промислових та громадських об'єктів.

Цзіньхуа розташований у центральній частині провінції Чжецзян – важливому транспортному та інформаційному центрі із чудовою географічною конфігурацією. У міру того, як урбанізація міста Цзіньхуа стає насиченою, район Дуоху, єдина нерозвинена територія в центрі міста, стабільно зростає на тлі бурхливої ​​регіональної економіки.

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Площа науково-культурного комплексу складає близько 88 тисяч квадратних метрів. Проєкт належить архітектурній фірмі DDB ARCHITECTS.

Зовнішній вигляд будівлі / Фото Аrchdaily

Проєкт комплексу також включає розбудову території району та набережної Санцзян. Ділянка розділена на дві окремі частини проспектом Дуоху, що робить дизайн транспортного та пішохідного руху більш складним.

Комплекс як окраса району / Фото Аrchdaily

Краса цього проєкту полягає в тому, що він створив елегантний, вишуканий, але ефективний спосіб організації складних програм, одночасно створюючи вишукані внутрішні та зовнішні простори простим рухом настилу.

Чотири красиво оформлених коробки, що плавають над подіумом, передають чітке, але міцне зображення. Будівлям створили унікальний просторовий досвід: відкриті громадські простори слідують за "деревом мудрості", тоді як криті громадські простори утворюють "дерево мистецтва" – тривимірну мережу мистецьких тематичних просторів, включаючи атріуми в кожній будівлі.

Внутрішній простір / Фото Аrchdaily

Дизайн фасаду комплексу має особливе значення. Фасади чотирьох будівель повинні бути настільки різними, щоб кожна "коробка" була впізнавана. З іншого боку, чотири ящики повинні виглядати досить схожими, щоб їх можна було розпізнати к одне ціле.

Дизайн переосмислив традиційну техніку плетіння з бамбука від Дунян і використав її як мотив дизайну для створення подібних, але водночас різних фасадів.