Ціни на нерухомість незмінно ростуть з року в рік, а найдорожчим в Україні є житло в місті Києві. До того ж це стосується не лише нових квартир, але й вторинного ринку житла. Найбільший стрибок відбувся в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва. Тож де найдешевше, а де найдорожче обійдеться квартира в столиці, а також де найбільше пропозицій – читайте в матеріалі.

Найдешевші квартири у Києві стартують від 35 тисяч доларів (990 тисяч гривень) у Деснянському і Святошинському районах, таку статистику наводить аналітика OLX за підсумками літа та першої половини вересня 2020 року, пише Економічна правда.

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Загалом в усіх районах Києва ціна на вторинне житло збільшилась у порівнянні з минулим роком. Єдиним районом, де квартири стали дешевшими став Шевченківський район.



Найдорожчі квартири в Києві саме в Печерському районі / Unsplash

З початку літа до середини вересня найвигідніші однокімнатки продавали в Деснянському та Святошинському районах - в середньому по 35 тисяч доларів,

– йдеться у пресрелізі OLX.

Найдорожчими однокімнатні квартири виявились у Печерському районі – ціни на вторинне житло тут стартують від 108 тисяч доларів, що в перерахунку на гривні становить понад 3 мільйони.



Ціна на житло в Києві станом на середину 2020 року / Інфографіка OLX

Найдешевшими не лише однокімнатні, але й дво- та трикімнатні квартири є саме в Деснянському районі столиці. Тут ціни стартують від 35, 48, 60 тисяч доларів відповідно.

Проте найменше пропозицій щодо продажу квартир якраз в Деснянському районі – там всього було 1,1 тисячі варіантів за 3,5 місяці. Найбільше пропозицій в Дарницькому – тут їх за цей час з'явилось майже 10 тисяч.



Найбільше новобудов у Дарницькому районі Києва / Unsplash

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Найдорожчими квартирами в рейтингу виявились трикімнатні апартаменти на Печерську, що за ціною практично дорівнює двом в Шевченківському - за неї просять приблизно 234 тисячі в американській валюті.