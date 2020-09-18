Saga City Space – нова будівля архітектурного бюро Drozdov & Partners на вулиці Петра Сагайдачного. Основною особливістю проєкту називають мультіфункціональність: Він об'єднує апартаменти, робочий простір, коворкінг, ресторан та конференц-хол.

Нежитлова частина адаптивна до різних сюжетів: це може бути громадське харчування, торгівля, освіта, офісна робота, це також може бути спільне поле, наприклад, коворкінг. І важливо, що всі ці простори між собою взаємопов’язані: вони можуть бути й одним великим цілим, й окремими фрагментами, про це пише видання The Village.

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За допомогою перфорованої цегли приміщення проглядається в піксельному режимі і це інтригує; ти ніби можеш підглядати за тим, що відбувається всередині. Природа цього явища працює так само, як наприклад, жінка в частково відкритій сукні; напівоголена жінка більш сексуальна, ніж оголена. У цій будівлі є щось подібне.



При вечірньому освітленні будівля виглядає магічно / Фото The Village

Ця будівля відіграє свою роль у сюжеті пішохідної вулиці. Як правило, пішохідні зони наповнюються ввечері, і вже склалося, що Сагайдачного є вулицею, де розвивається громадське харчування, де люди зустрічаються та проводять час. Пішохідна зона реанімувала Поділ, вона є важливою частиною ідентичності району та його розвитку.



Дизайн екстер'єру створює відчуття передмістя Парижу / Фото The Village

Це не велика й тривала інвестиція для родини, а певний досвід для людей, які часто подорожують, які цінують загальний сервіс.



В ряду із старими будинками на Сагайдачного – ця виділяється / Фото The Village

Окрім того, наша будівля не відрізняється за висотою від будинку поряд, побудованого в 1950-ті. Уздовж кварталу є ще один будинок спільномірної висоти, зведений у 1990-х чи 2000-х.