За реконструкцію переходів відповідала архітектурна компанія Project 7, що відновлювала Черкаський зоопарк і керувала проєктом "Театр на Подолі". Роботи почали ще у травні й виконували у кілька етапів: першу частину змогли відкрити наприкінці серпня і нещодавно завершили другу частину проєкту.

Переходи відремонтували: замінили граніт на парапетах, прибрали зовнішнє пластикове покриття, встановили нові огорожі, повністю оновили освітлення всередині та відремонтували стелі. Також усередині встановили нові системи водовідведення, а старі й несправні демонтували. Переходи стали інклюзивними, про це пише видання The Village.

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Усю систему підземних переходів на Деміївці розписали муралами, за це відповідав проєкт "Урбан Клаб". Залучили українських художників і митців: Сашу Корбана, Андрія Калькова, дует Шум & Настя Ку, Рому Wius і команду Kickit.

Якими красивими переходи ми б не зробили, їх усе одно потім хтось розмалює графіті. Тому виникла ідея самим їх розмалювати – запросили відомих стритарт-художників, поспілкувалися й дали їм повну свободу дій,

– додає Русанов.

Водночас мурали виконують не лише естетичну функцію, а й навігаційну. Кожен перехід допомагає містянам орієнтуватися за кольоровою гамою й певними символами.



Перехід заздалегідь оздобили, аби його не зіпсували графіті / Фото The Village

Наприклад, перехід із "синьою" кольоровою гамою веде до автовокзалу, перехід до фабрики Roshen оздобили у фірмових "жовто-червоних" кольорах компанії, до бібліотеки – перехід із "сірою" гамою та символами бібліотеки Вернадського.

Більше фото відремонтованої станції Деміївська: