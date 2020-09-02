Громадський простір з фонтанами та світловим шоу відкрили на Деміївській площі, поблизу фабрики Roshen. Концепцію простору розробляла французька агенція In Situ, адаптувало його київське архітектурне бюро AER

Це частина комплексного проєкту реконструкції й благоустрою території Roshen, який почали ще в 2014 році. Проєкт також включає ковзанку, її відкрили взимку 2019-го – про це пише видання The Village.

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Новий простір розташований навпроти фасаду Roshen Plaza й, окрім фонтанів, містить зону для відпочинку під покрівлею. Вона поглиблена й від проспекту Науки відгороджена скляним бар'єром, а доступ до неї вільний.



На території громадського простору функціонує сухий фонтан / Фото The Village

Громадський простір з'єднають з метро підземним переходом, який відремонтують і розмалюють муралами.



Взимку на території відкрили ковзанку / Фото The Village

Площа сухого фонтану – 1 000 квадратних метрів. Понад 100 струменів, між якими облаштували проходи, можуть підійматись у висоту на три метри. Зараз зона з фонтанами працює в тестовому режимі.



Перехід в метро планують розмалювати муралами / Фото The Village

29 серпня її відкрили офіційно та запустили світломузичне шоу, яке готувало французьке бюро художників звуку та світла Les Eclaireurs. Будуть денні та вечірні шоу, а також мапінг-шоу від Front Pictures, яке щовечора будуть відтворювати на фасаді Roshen Plaza.