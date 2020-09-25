Київські архітектори розробили проєкт Вокзальної площі у столиці, яка включає комфортну пішохідну зону, озеленення та швидкий доступ до громадського транспорту.

Автори проєкту розробили безконфліктні маршрути для пішоходів від вокзалу до станції метро "Вокзальна" та приміського вокзалу, до північних платформ приміських електричок, вулицею Петлюри і в напрямку вулиці Льва Толстого. Вздовж Вокзальної вулиці додали велодоріжки, які закінчуються велопарковкою, про це повідомляє столичне видання Хмарочос.

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Через постійні затори на вулицях Жилянській та Льва Толстого архітектори пропонують закрити в’їзд з вулиці Симона Петлюри для індивідуального транспорту і дозволили його лише для громадського транспорту.



Проєкт реконструкції передбачає повернення трамваю / Фото Хмарочос

Також пропонують повернути на площу трамвай, який там їздив до 1996 року. Недобудований паркінг, згідно з проєктом, використають для тимчасової та довготривалої парковки.

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Вздовж зелених зон та основних пішохідних маршрутів спроєктували алеї з деревами, вздовж вулиці Петлюри – бульвар, який поєднує Вокзальну площу з Ботанічним садом, а всередині смуг громадського транспорту розташовані сквери з відкритим ґрунтом.



Проєкт передбачає комфортні умови для усіх пасажирів / Фото Хмарочос

Повернення трамваю, відкриття другого виходу зі станції метро "Вокзальна", а також компактне розміщення та перенесення автостанції ближче до залізничного вокзалу перетворить Вокзальну на головний транспортний вузол міста.