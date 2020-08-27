Історична будівля №10 на площі Марійській, що сьогодні названа на честь Адама Міцкевича, розпочала свою історію ще у 1839 році. Попри свою колишню популярність, приміщення розібрали в 90-х роках, а сьогодні тут стоїть нова будівля. Більше про сумну історію одного з найстаріших кінотеатрів Львова – читайте в матеріалі.

У XIX столітті в будинку розташовувались магазини та ресторани, повідомляє Дім 24.

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У 1870-х роках в одній з частин приміщення містився магазин фабрики садового інвентарю, пізніше в будівлі відкрився ресторан та магазин делікатесів, вин та прянощів.



Оригінальний будинок / Фото Фотографії Старого Львова

Попри це, львів'янам найбільше запам'ятався кінотеатр, який діяв тут понад 80 років у XX столітті.

Розквіт будинку №10

Спочатку тут діяв кінотеатр "Ванда" (1908–1909), потім "Байка" (1909–1912) і "Геліос" (1912–1917). У міжвоєнний період львів'яни ходили в кіно до "Фатаморгани" (1917–1931) та "Міража" (1931–1939).



Будівля у 1915 році / Фото Фотографії Старого Львова

Пізніше, під час Другої світової війни, кінотеатр отримав назву "Кінотеатр хроніки" (1939–1940), а потім "Централь" (1942–1944). Після повторної окупації від СРСР і аж до початку 1990-х, заклад називався "Кінотеатр імені Івана Франка".



Так виглядав ресторан всередині / Фото Фотографії Старого Львова

Цікаво, що кінопокази тут відбувались на основі побажань клієнтів, які у спеціальній скриньці на вході писали свою побажання щодо репертуару на наступний місяць.

Пожежа

У 1967 році на фасаді історичної будівлі встановили електричне табло, на якому рухомий рядок висвітлював новини зі стрічок тодішніх радянських інформаційних агенств.



Площа в радянські часи / Фото Фотографії Старого Львова

Саме це табло пізніше стало причиною масштабної пожежі. Так, в ніч на 26 березня 1991 року будівля зазнала значних пошкоджень саме через руйнівний вогонь. Тоді було втрачено одразу дві кам'яниці в центрі міста.



Фестиваль залишив по собі розфарбований будинок / Фото Фотографії Старого Львова

Будівля стояла пусткою кілька років, а під час фестивалю "Вивих" обгорілі стіни розмалювали, тож він отримав від львів'ян реноме "вивихнутого" кінотеатру.

Сьогодення



Нова будівля на місці однієї з кам'яниць / Фото Фотографії Старого Львова

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У 1998 році закинуту будівлю в центрі Львова вирішили демонтувати, а на її місці звели новий будинок для "Укрсоцбанку". Втім сьогодні тут шукають нового орендатора. На місці іншої кам'яниці сьогодні пустка.