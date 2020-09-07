Багато туристів, які приїжджають відвідати Львів, ходять по класичних маршрутах центральної частини міста. Проте навіть тут є тихі вулички, які пропонують для огляду розкішні палаци чи вілли. Саме в середмісті заховані від ока гостей справжні перлини міста. Пропонуємо вашій увазі 5 палаців та вілл у Львові, які нечасто оглядають туристи.

Більшість будівель, які здатні вразити своєю красою були побудовані в кінці XIX століття та на початку XX, пише Дім 24.

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5 палаців та вілл Львова, які не показують туристам

Вілла Віцента Равського / вулиця Генерала Чупринки, 61



Поряд колись розташовувався пишний сад / Фото Фотографії Старого Львова

У 1896 році відомий львівський архітектор звів для своєї сім'ї віллу з садком, яку обгородив кам'яним парканом. Вулиця Чупринки (колись Потоцького) взагалі славиться на розкішні вілли. За радянських часів і огорожа і сад були демонтовані, але сама будівля досі стоїть – сьогодні тут діє 5-та дитяча консультація.

Палац Масловських / вулиця Дорошенка, 73



Колись вулиця Дорошенка мала назву Сикстутська / Фото Фотографії Старого Львова

Палац розпочав свою історію ще в першій половині XIX століття. Нинішній вигляд вілла отримала після придбання власності видавцем газети “Przeglad” у 1872 році. Пізніше новий власник вирішив перебудувати приміщення у неороманському стилі. З радянських часів і до сьогодні тут багатоквартирний будинок.

Палац Сосновських / вулиця Генерала Чупринки, 50-52



Нещодавно фасад будинку відреставрували / Фото Lemberg Arch

Вілла відома серед львів'ян як будинок-фортеця. Її будував для себе львівський архітектор Юзеф Сосновський. Саме через бажання митця вразити містян, тут постала будівля, що нагадує рицарський замок. За словами експертів, фасад містить елементи мавританського стилю архітектури.

Палац гіпсового короля / вулиця Євгена Коновальця, 47



Вулиця Коновальця також буде цікавою для туристів / Фото Фотографії Старого Львова

Вілла була збудована для дружини Йосифа Франца Юзефи ще у 1893 році. Подейкують, що зведений у необароковому стилі палац колись містив чимало скарбів власниці, втім де вони зараз – невідомо. Сьогодні тут працює обласний лікарсько-фізкультурний диспансер.

Палац Сапіг / вулиця Коперника, 40А



Колись палац був в кілька разів більшим / Фото Фотографії Старого Львова

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Неподалік відомого палацу Потоцьких розташована не така популярна вілла стародавнього русько-литовського роду Сапіг. Приміщення у стилі французького бароко, яке було збудоване ще у 1868 році, зазнало серйозних ушкоджень під час Другої світової війни. Втрачено було більшу частину палацу, а станом на сьогодні збереглась лише парадна його частина, де зараз розташоване Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.