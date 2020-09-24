Фасад садиби Іпсіланті на вулиці Івана Мазепи, що у Печерському районі Києва, відреставрували. Будівлі, як і обіцяли, повернули первісний вигляд та освіжили зовнішній вигляд. Подробиці процесу реставрації, читайте у матеріалі.

За реставрацію, що почалася ще в 2017 році, відповідала архітектурна майстерня Юрія Лосицького. Митці тоді пообіцяли, що повернуть садибі первісний варіант зовнішнього вигляду, про це пише видання The Village.

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Зокрема, архітектори обіцяли мали знести добудований поверх і повернути портик – ці роботи виконали. Після реставрації всередині будівлі на цокольному поверсі планують розмістити заклад харчування.



Реставрація повернула будівлю в стиль класицизму / Фото The Village

Будівлю звели в стилі класицизму в 1799 році, вона призначалася для коменданта Печерської фортеці Вігеля. У 1807 році в будинку оселився з родиною князь Костянтин Іпсіланті.

Дивіться фото до та після реставраційних робіт:

Згодом у садибі проживали його сини. Садиба та два флігелі мають статус пам'яток архітектури. З 2014 року садиба – власність ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс". До реставрації в будівлі працював ресторан східної кухні "Ханой".

Карта вулиці, за адресою якої розташована відреставрована садиба: