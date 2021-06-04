Архитектурная студия HAL создала прозрачный мост-бассейн между двумя зданиями Embassy Gardens в Лондоне. Бассейн назвали Sky Pool, он имеет длину 15 метров.

Интересно Здоровый образ жизни и удовлетворение инвесторов: в ЖК LIFE STORY установили велопаркинг

Бассейн расположен на высоте 35 метров. Его прозрачная конструкция гарантирует пловцам обзор на всю местность с любого положения.

Уникальный бассейн / Фото Dezeen

Это первый в мире бассейн, который соединяет два сооружения. Архитекторы хотели воплотить идею "особенного плавания".

Удивительное архитектурное решение / Фото Dezeen

Прозрачность конструкции бассейна стала головной болью архитекторов, но именно она гарантировала невероятный результат.