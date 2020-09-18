Проект обновленной Бессарабской площади в Киеве разработали на курсе "Урбан дизайн". Предлагают сделать площадь пешеходной, частично открыть подземный ТРЦ и восстановить через площадь линию трамвая. Сейчас КГГА планирует продолжить Борщаговскую трамвайную линию до улицы Шота Руставели.

Предлагают объединить озеленение Крещатика, бульвара Шевченко и восстановленного бульвара на улице Бассейной в единую зеленую зону. Деревья сделают площадь затемненной и эстетично привлекательной и решат проблему очистки воздуха и шумового загрязнения, пишет издание The Village.

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Освободив площадь от автомобилей, мы объединили разрозненные фрагменты пространства вокруг нее и сделали полностью пешеходной. Таким способом Бессарабка становится инклюзивным и безопасным пространством, а потому и комфортной для прогулок и досуга,

- рассказывают авторы проекта.

Вдоль улиц предлагают сделать систему зеленых зон для водоотведения: они будут принимать значительную часть осадков, которые будут очищаться, постепенно просачиваясь в почву. Перед Бессарабским рынком предлагают обустроить дождевой садик, который при необходимости будет принимать в себя избыток осадков.



На Бессарабку можно будет добраться общественным транспортом / Фото The Village

На площади за рынком предлагают разместить дополнительное пространство для летних площадок и досуга. Также предлагают устроить на поверхности канал для реки Крещатик, которая сейчас протекает в коллекторе под землей.



В плане реконструкции предусмотрено много общественных пространств / Фото The Village

В проекте открыли пространство "Метрограда" и устроили по периметру прозрачные и активные фасады для различных ресторанов, кофеен и магазинов. Посреди площади разместили большую зеленую зону с пространством для отдыха и общения.



"Метроград" планируют вывести из-под земли / Фото The Village

Доступ к этой территории сделали с инклюзивным пандусом и амфитеатром для отдыха.