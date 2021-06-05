Безопасность превыше всего: где нужно убраться в доме, чтобы не вредить своему здоровью

Дом – это надежное убежище, место покоя, отдыха и восстановления сил, пространство без опасностей и стресса. О том, как обезопасить собственное жилье и сохранить здоровье – читайте в материале.

При таких жалобах на здоровье как головные боли, проблемы с дыханием или даже расстройства пищеварения причина проблемы может лежать в пространстве собственного дома. Дом 24 собрал самые опасные места в доме, за которыми нужен особый и тщательный уход.

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Комнатные растения

Комнатные растения добавляют яркости и живости любому пространству. Однако именно растения могут стать опасными. Корни могут начать гнить, а почва станет домом для плесени. Это может вызвать болезненные симптомы у людей, которые склонны к астме или воздушно-капельной аллергии.



Растения могут не только добавлять кислорода в доме, но и вредить здоровью / Фото Рinterest

Решение: поливать комнатные растения необходимо только тогда , когда верхняя часть почвы сухая .

Подушка для сна

После напряженного рабочего дня ничего не хочется больше чем обнять подушку. Однако подушки быстро накапливают большое количество вредных веществ для здоровья. Здесь мгновенно размножаются бактерии и пылевые клещи, что приводит к симптомам аллергии, таких как боль в горле или головная боль.



Хорошая подушка – залог лучшего отдыха / Фото Рinterest

Решение: необходимо использовать противоаллергический съемный чехол и часто его стирать. Наволочку стоит менять каждые несколько дней.

Ковер

Ковер приносит тепло и уют в дом, и еще его просто приятно чувствовать под босыми ногами. Особой популярностью он пользуется в спальне, но именно ковер держит на себе пятна, пыль, грязь. Если в доме есть домашние любимцы – он может стать домом для блох.



Красивый и чистый ковер – украшение дома / Фото Рinterest

Решение: ковер требует еженедельной уборки пылесосом и хорошего мытья каждые несколько месяцев.

Выключатели света , дверные ручки и ручки смесителей

К сожалению, не все достаточно придирчиво относятся к гигиене рук. Дверные ручки, выключатели света и ручки смесителей могут быть покрыты инфекциями, плесенью и бактериями, например кишечной палочкой и листерией.



Пристальное внимание к мелким деталям в доме / Фото Valley Maid Service

Решение: держать ручки и выключатели в чистоте помогут дезинфекционные салфетки или антисептики для дома . Этими средствами следует все вытирать по крайней мере раз в день. Такие манипуляции необходимо выполнять чаще , если кто-то страдает на простуду или вирус.

Кухонные доски

Разделочные доски – замечательные помощники в приготовлении пищи. Но с каждым порезом появляются крошечные царапины, в которых прячутся бактерии. Нельзя использовать ту же доску для мяса и сырых фруктов и овощей.



Доска – незаменимый атрибут на кухне / Фото The Spruce

Решение: кухонные доски следует мыть после каждого использования горячей мыльной водой. Лучше всего их высушивать чистой , сухой тканью.

Плесень

Ванная комната – идеальный инкубатор для роста плесени. Повышенная влажность стимулирует рост различных бактерий. Плесень в ванной не только портит эстетический вид пространства – она также чрезвычайно токсична. Преимущественно распространяется на таких поверхностях как ткани, швы и окрашенные деревянные поверхности.



Опасность плесени для здоровья часто недооценивают / Фото Рinterest