Безопасность превыше всего: где нужно убраться в доме, чтобы не вредить своему здоровью

Дом – это надежное убежище, место покоя, отдыха и восстановления сил, пространство без опасностей и стресса. О том, как обезопасить собственное жилье и сохранить здоровье – читайте в материале.
При таких жалобах на здоровье как головные боли, проблемы с дыханием или даже расстройства пищеварения причина проблемы может лежать в пространстве собственного дома. Дом 24 собрал самые опасные места в доме, за которыми нужен особый и тщательный уход.
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Комнатные растения
Комнатные растения добавляют яркости и живости любому пространству. Однако именно растения могут стать опасными. Корни могут начать гнить, а почва станет домом для плесени. Это может вызвать болезненные симптомы у людей, которые склонны к астме или воздушно-капельной аллергии.
Растения могут не только добавлять кислорода в доме, но и вредить здоровью / Фото Рinterest
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Решение: поливать комнатные растения необходимо только тогда, когда верхняя часть почвы сухая.
Подушка для сна
После напряженного рабочего дня ничего не хочется больше чем обнять подушку. Однако подушки быстро накапливают большое количество вредных веществ для здоровья. Здесь мгновенно размножаются бактерии и пылевые клещи, что приводит к симптомам аллергии, таких как боль в горле или головная боль.
Хорошая подушка – залог лучшего отдыха / Фото Рinterest
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Решение: необходимо использовать противоаллергический съемный чехол и часто его стирать. Наволочку стоит менять каждые несколько дней.
Ковер
Ковер приносит тепло и уют в дом, и еще его просто приятно чувствовать под босыми ногами. Особой популярностью он пользуется в спальне, но именно ковер держит на себе пятна, пыль, грязь. Если в доме есть домашние любимцы – он может стать домом для блох.
Красивый и чистый ковер – украшение дома / Фото Рinterest
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Решение: ковер требует еженедельной уборки пылесосом и хорошего мытья каждые несколько месяцев.
Выключатели света, дверные ручки и ручки смесителей
К сожалению, не все достаточно придирчиво относятся к гигиене рук. Дверные ручки, выключатели света и ручки смесителей могут быть покрыты инфекциями, плесенью и бактериями, например кишечной палочкой и листерией.
Пристальное внимание к мелким деталям в доме / Фото Valley Maid Service
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Решение: держать ручки и выключатели в чистоте помогут дезинфекционные салфетки или антисептики для дома. Этими средствами следует все вытирать по крайней мере раз в день. Такие манипуляции необходимо выполнять чаще, если кто-то страдает на простуду или вирус.
Кухонные доски
Разделочные доски – замечательные помощники в приготовлении пищи. Но с каждым порезом появляются крошечные царапины, в которых прячутся бактерии. Нельзя использовать ту же доску для мяса и сырых фруктов и овощей.
Доска – незаменимый атрибут на кухне / Фото The Spruce
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Решение: кухонные доски следует мыть после каждого использования горячей мыльной водой. Лучше всего их высушивать чистой, сухой тканью.
Плесень
Ванная комната – идеальный инкубатор для роста плесени. Повышенная влажность стимулирует рост различных бактерий. Плесень в ванной не только портит эстетический вид пространства – она также чрезвычайно токсична. Преимущественно распространяется на таких поверхностях как ткани, швы и окрашенные деревянные поверхности.
Опасность плесени для здоровья часто недооценивают / Фото Рinterest
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Решение: уменьшение влажности вследствие увеличения циркуляции воздуха. Вентиляция в ванной комнате должна работать не менее 20 минут после принятия душа.