Архитектурная фирма Birdseye Design завершила строительство современного дома в штате Нью-Йорк. Территория дома принадлежала одной семье на протяжении многих поколений.

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Мрачный и минималистичный фасад дополнен черным металлической крышей. Для создания гармонии и контраста внешний вид дома украсили деревянными планками. Это придало дизайна структурности.

Замечательный дом / Фото Сontemporist

Для создания комфортного и уютного проекту архитекторы совместно работали со студией дизайна Brooke Michelsen Design. Строгий фасад / Фото Сontemporist

Интерьер дома – это смесь минимализма и теплого деревянного комфорта. Столовая также имеет встроенную зону бара, а также двусторонний камин. В гостиной также разместили камин со сказочным видом на озеро.

Неповторимый дизайн / Фото Сontemporist

В гостиную примыкает кухня с большим островом и темно-серыми шкафами, тогда как большие раздвижные стеклянные двери открывают интерьер во внутренний дворик.