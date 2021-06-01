Дом рядом с рекой: невероятный дом, построенный на сваях

Волшебный дом на потсдамской набережной построен на 40 стальных столбах. Здание прекрасно вписывается в местный ландшафт и благодаря специальному строительству не вредит реке.

Дом, расположенный в городе Потсдам, что в восточной Германии, имеет прекрасное окружение – невероятный сад и живописную реку. Новый дом, который был разработан таким образом, чтобы не нарушать набережную или окружающие деревья, стоит на 10 отдельных фундаментах и 40 диагональных столбах, поднимая его с краю реки.

Читайте также Здоровый образ жизни и удовлетворение инвесторов: в ЖК LIFE STORY установили велопаркинг

Создатель особенного проекта – известный архитектор Карлос Цвик.

Прекрасное расположение / Фото Сontemporist

Дом покрыт вертикальными узкими планками лиственницы. Такой фасад дополняет окружающий природный ландшафт.



Волшебный дом / Фото Сontemporist

Внутри дом имеет минималистичный дизайн и наполнен изысканными произведениями искусства. Большие раздвижные стеклянные двери в деревянном обрамлении открываются на балкон, откуда открывается вид на реку, а линейный камин обеспечивает прогрев комнаты в прохладную ночь.



Внутренняя отделка / Фото Сontemporist

В доме есть также музыкальная комната с белыми стенами, наполненными произведениями искусства. А изюминкой здания является художественная студия с видом на сад.