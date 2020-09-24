Доминиканский собор во Львове заиграет новыми красками: сроки реставрации и что изменят
Старинные скульптуры Себастьяна Фесингера, расположенных на крыше Доминиканского собора, планируют восстановить. Сколько на это уйдет времени, и сколько будет стоить – читайте в материале.
Руководитель управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко отметила, что скульптуры начали восстанавливать в начале сентября, а завершить работы планируется до конца октября 2020 года, пишет 24 канал со ссылкой на фейсбук страницу ЛГС.
Читайте также: Словно игрушечные: 5 центральных площадей известных городов мира с высоты птичьего полета – интересные фото
Сумму, которую потратят на реставрацию, пока назвать не могут, поскольку работа очень кропотливая. Стоит заметить, что собор в таком объеме реставрируют чуть ли не впервые, поэтому конечный результат еще точно не известен.
Скульптуры выполнены очень тонко, руки, каждый пальчик видно. Они выполнены из известняка и неплохо сохранились для своего возраста,
– отметила Лилия Онищенко.
Скульптуры на вершинах требуют особого внимания / Фото ЛГС
Кто такой Себастьян Фесингер?
Скульптор и архитектор середины 18 века немецкого происхождения. Его считают одним из главных представителей львовского рококо вместе с Иоганном Георгом Пинзелем и Антоном Осинским.
В 2019 году в храме реконструировали все окна, отреставрировали около 500 квадратных метров витражей, заменили дубовые рамки окон и восстановили металлические решетки. А в 2020 году завершили реконструкцию крыши и купола.
-
Доминиканский собор во Львове заиграет новыми красками: сроки реставрации и что изменятсегодня , 22:49
-
Студент КНУ воссоздал точную копию здания университета в известной игре Minecraft: видео21 сентября , 13:03
-
Где живет Арнольд Шварценеггер: фото дома, где были воспитаны дети актера21 сентября , 22:07