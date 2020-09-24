Старинные скульптуры Себастьяна Фесингера, расположенных на крыше Доминиканского собора, планируют восстановить. Сколько на это уйдет времени, и сколько будет стоить – читайте в материале.

Руководитель управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко отметила, что скульптуры начали восстанавливать в начале сентября, а завершить работы планируется до конца октября 2020 года, пишет 24 канал со ссылкой на фейсбук страницу ЛГС.

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Сумму, которую потратят на реставрацию, пока назвать не могут, поскольку работа очень кропотливая. Стоит заметить, что собор в таком объеме реставрируют чуть ли не впервые, поэтому конечный результат еще точно не известен.

Скульптуры выполнены очень тонко, руки, каждый пальчик видно. Они выполнены из известняка и неплохо сохранились для своего возраста,

– отметила Лилия Онищенко.



Скульптуры на вершинах требуют особого внимания / Фото ЛГС

Кто такой Себастьян Фесингер? Скульптор и архитектор середины 18 века немецкого происхождения. Его считают одним из главных представителей львовского рококо вместе с Иоганном Георгом Пинзелем и Антоном Осинским.

В 2019 году в храме реконструировали все окна, отреставрировали около 500 квадратных метров витражей, заменили дубовые рамки окон и восстановили металлические решетки. А в 2020 году завершили реконструкцию крыши и купола.