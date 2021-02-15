Архитекторы создали во Вьетнаме уникальные офисы, которые благодаря растениям максимально погружают рабочее пространство в естественную атмосферу.

Студия дизайна MIA спроектировала собственный офис, который внешне напоминает ботанический сад, зато внутри – открытая и просторная студия.

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Офис имеет удачное расположение: напротив одного из крупнейших парков города Чю-дук.

Красота природы и рабочего пространства / Фото Designboom

Офис дизайнерской студии MIA имеет широкий вид на парк через большие оконные проемы. Такой замысел специально разработан для регулирования количества тропического солнечного света, попадающего в здание. Окна, окружающих здание, размещенные на высоте 60 сантиметров от рабочих столов, чтобы обеспечить оптимальные условия работы.

Стеклянные стены – прекрасный замысел / Фото Designboom

В проекте было отдано предпочтение эффективности и творческой обстановке. Внешние пространства здания составляют ряд спокойных мест, где каждый сможет найти уголок для создания великолепных идей.

Сад, в котором можно творить / Фото Designboom

Множество прозрачных стеклянных поверхностей выступают как гибкие "рамки для картин", которые команда студии может использовать для презентаций и выставок.

Замечательное место для вдохновенного труда / Фото Designboom

Первый этаж – это воздушная зона, которая тесно связана с тихим садом. Сплошные стены над окнами используются как доски для прикрепления рисунков и эскизов, мотивирует на творчество По рабочим местом каждого архитектора есть библиотека отобранных и тщательно организованных книг, моделей и материалов.