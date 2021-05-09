Проект архитектурной студии SOA Architectes добавляет современную башню Ая к горизонту Бейрута. Башня придерживается традиционных архитектурных принципов региона.

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Здание разделено на три секции. На первом этаже размещены магазины, тогда как четыре этажа непосредственно над ними – офисные помещения. Также здесь есть 16 жилых этажей, в общем содержат 45 квартир.

Невероятный проект / Фото Dezeen

SOA Architectes выбрали бледный бетон для фасада здания, помогает осветить его внешний вид. Балконы расположены в шахматном порядке и выходят на север к морю, на восток до гор или на юг в город.

Замечательная башня / Фото Dezeen

Внутри квартиры бывают разных размеров и форм.

Небоскреб в виде традиционного арабского дома / Фото Dezeen

Планирование комнаты базируется на арабских традициях. Основные жилые помещения организованы в виде триптику, в центре – сводчатая комната.

Внутри великолепной башни / Фото Dezeen

На нижних уровнях здание расположено вокруг внутреннего дворика, который помогает свету проникать в торговые площади.