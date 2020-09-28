В Киеве планируют построить аэропорт для (БПЛА) – беспилотных летательных аппаратов. Там будут взлетно-посадочные полосы, фудкорт, трасса для гонок дронов, трибуны для зрителей и даже арена для битв роботов и многое другое. Больше о проекте – читайте в материале.

Об амбициозных планах сообщил руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас трояк во время Infrastructure Digital Day, сообщает Дом 24.

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По словам Тараса Трояка, перспективы развития БПЛА в Украине очень высокие. В частности, в 2020 году рынок этих летательных аппаратов вырос на 250%. По прогнозам такие быстрые темпы развития этой отрасли сохраняются.



Здесь можно будет хранить дроны и подзарядить их / Фото Тарас Трояк

Общая площадь проекта, который планируется реализовать до 2025 года, составляет 73 750 квадратных метров. Построить аэропорт планируют в радиусе 10 километров от центра Киева.

Кроме перечисленного, в проекте предусмотрели даже посадочные площадки для беспилотников, которые будут перевозить пассажиров.



Пользоваться услугами аэропорта смогут члены клуба / Фото Тарас Трояк

Проект является исключительно коммерческим, поэтому за пользование инфраструктурой придется платить. Для этого владельцы дронов будут платить ежегодные взносы.



Где именно построят аэропорт для квадрокоптеров пока неизвестно / Фото Тарас Трояк

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Разработчики уверены, что строительство "Квадропорту" даст серьезный толчок развитию этой отрасли. В частности, прогнозируют, что в будущем дроны смогут самостоятельно доставлять вещи или еду прямо на крыши домов.