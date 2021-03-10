Проект под названием "Linkpark" предлагает новый городской ландшафт в центральном ядре столице Сербии.

Удивительный проект "Linkpark" будет иметь узнаваемый внешний вид и станет визитной карточкой Белграда. Есть несколько элементов, которые красноречиво характеризуют парк. Естественная связь между городом и зеленью, формирование линейного парка, большого острова войны и левого берега Дуная станет приоритетом для проекту.

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Новый парк в Белграде – это непосредственный контакт и гармония с окружающей средой.

Сцена над рекой / Фото Designboom

Наибольшую площадь парка будет занимать трава, тогда как по отдельным позициям запланированы следующие отделочные материалы: матовый бетон со светлыми оттенками для основной линии и территории вокруг зданий и площади перед спортивным центром.

Уникальная композиция / Фото Designboom

Пять различных типов линий описывают соединение через "Linkpark". Основному линия – по всей длине места, что представляет основную пешеходную дорожку через парк. Активная линия – предназначена для езды на велосипеде и других формах микро мобильности, а также обрезная дорожка для бега. Трамвайная линия – вдоль большей части улицы как форма устойчивой линии общественного транспорта. Завершает парк линия автомобильного движения.

Прекрасное место / Фото Designboom

Программа гармонизации окружающей среды достигается путем формирования новых и известных сред. Архитекторы предложили такие дополнительные занятия как йога, работа на свежем воздухе и читальный зал на открытом воздухе, чтобы улучшить атмосферу релаксации района.

Невероятный проект / Фото Designboom

Для поддержания духа места и сохранения идентичности старой промышленной зоны Дуная решение предусматривает сохранение мотива железнодорожных путей и вагонов. Эти сооружения планируют использовать как сопутствующие помещения для обслуживания парка и информационных пунктов.