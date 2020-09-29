Киев вышел на первое место по количеству высотных зданий, об этом свидетельствует рейтинг SkyscraperPage. Оправдано ли такое количество высотных зданий и сколько в Киеве жителей, читайте дальше.

В столице Украины насчитали 1199 зданий выше 35 метров. Это больше, чем в Лондоне, Мехико и Москве, где таких только 550. Об этом сообщает издание The Village.

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В общемировом рейтинге Киев на восьмом месте. На первом расположился Нью-Йорк с 6097 высотками, на втором – Торонто, у которого 2393 небоскребы, а на третьем – Дубай, где 1574 высотные здания.



Киев возглавил европейский рейтинг / Фото Unsplash

Киев имеет наибольшее количество высоток в Европе, несмотря на то, что официальная численность населения в нем меньше трех миллионов. Это меньше чем в Лондоне втрое.