В каком городе Украины больше всего высоток и небоскребов: мировой рейтинг SkyscraperPage
Киев вышел на первое место по количеству высотных зданий, об этом свидетельствует рейтинг SkyscraperPage. Оправдано ли такое количество высотных зданий и сколько в Киеве жителей, читайте дальше.
В столице Украины насчитали 1199 зданий выше 35 метров. Это больше, чем в Лондоне, Мехико и Москве, где таких только 550. Об этом сообщает издание The Village.
Читайте также: Инфраструктура будущего: как будет выглядеть киевский аэропорт для беспилотников - фото
В общемировом рейтинге Киев на восьмом месте. На первом расположился Нью-Йорк с 6097 высотками, на втором – Торонто, у которого 2393 небоскребы, а на третьем – Дубай, где 1574 высотные здания.
Киев возглавил европейский рейтинг / Фото Unsplash
Киев имеет наибольшее количество высоток в Европе, несмотря на то, что официальная численность населения в нем меньше трех миллионов. Это меньше чем в Лондоне втрое.
-
Бриллиант в снегах: в Норвегии построили современный мини-дом необычной формы – фотосегодня , 16:59
-
Дизайн квартиры в стиле хюге: причины популярности и преимущества такого жилья25 сентября , 19:26
-
Соломенное покрытие: в Германии разработали мини-дом для высокогорных условий – фото28 сентября , 13:18