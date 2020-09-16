Кондитерская корпорация Roshen на аукционе приобрела Дворец культуры в Киеве, чтобы создать там многофункциональный концертный зал международного класса. На покупку зала компания потратила более 66 миллионов гривен. Больше о проекте – читайте в материале.

На официальном сайте компании сообщили о покупке Дворца культуры имени Королева и анонсировали создание на его базе нового архитектурного памятника, сообщает Дом 24.

Вас может заинтересовать: Скрытые жемчужины Львова: 5 дворцов города Льва, которые не показывают туристам – фото

31 августа на платформе SETAM состоялся аукцион, где Roshen, которая стала единственным участником торгов, приобрела Дворец культуры по стартовой цене. Продавалось помещение Укргазбанком за 66,37 миллиона гривен.



Здесь свой клип снимала корейская группа NCT U / Фото Ukrainian Modernism

Корпорация пообещала в ближайшее время обнародовать проект создания здесь огромного и современного концертного зала, но активисты уже успели выразить свой протест.

Так, сообщество защитников архитектуры Ukrainian Modernism призвало не разрушать один из образцов модернистской архитектуры Киева. Так как здание, которое было построено в 1984 году, украшено редким красным армянским вулканическим туфом.



Здание является уникальным / Фото Ukrainian Modernism

К слову: Во Львове восстановят старое трамвайное депо: какие функции будет выполнять здание и фото проекта

Сегодня здание является популярным местом для съемок клипов иностранных исполнителей.