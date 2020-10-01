За реконструкцию переходов отвечала архитектурная компания Project 7, что восстанавливала Черкасский зоопарк и руководила проектом "Театр на Подоле". Работы начали еще в мае и выполняли в несколько этапов: первую часть смогли открыть в конце августа и недавно завершили вторую часть проекту.

Переходы отремонтировали: заменили гранит на парапетах, убрали внешнее пластиковое покрытие, установили новые ограждения, полностью обновили освещение внутри и отремонтировали потолка. Также внутри установили новые системы водоотведения, а старые и неисправные демонтировали. Переходы стали инклюзивными, об этом пишет издание The Village.

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Всю систему подземных переходов на Демиевке расписали муралей, за это отвечал проект "Урбан Клаб". Привлекли украинских художников и художников: Сашу Корбана, Андрея Калькова, дуэт Шум & Настя Ку, Рома Wius и команду Kickit.

Какими красивыми переходы мы бы не сделали, их все равно потом кто-то разрисует граффити. Поэтому возникла идея самым их разрисовать - пригласили известных стрит-арт-художников, пообщались и дали им полную свободу действий,

– добавляет Русанов.

В то же время муралы выполняют не только эстетическую функцию, но и навигационную. Каждый переход помогает горожанам ориентироваться по цветовой гамме и определенными символами.



Переход заранее украсили, чтобы его не испортили граффити / Фото The Village

Например, переход из "синей" цветовой гаммой ведет к автовокзалу, переход к фабрике Roshen украсили в фирменных "желто-красных" цветах компании, в библиотеку - переход из "серой" гаммой и символами библиотеки Вернадского.

Больше фото отремонтированной станции Демеевская: