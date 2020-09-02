Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади, рядом с фабрикой Roshen. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его киевское архитектурное бюро AER.

Это часть комплексного проекта реконструкции и благоустройства территории Roshen, который начали еще в 2014 году. Проект также включает каток, его открыли зимой 2019-го – об этом пишет издание The Village.

К слову Золотые террасы: в Китае построили роскошный небоскреб для офиса – фото

Новое пространство расположено напротив фасада Roshen Plaza и, кроме фонтанов, содержит зону для отдыха под кровлей. Она углублена и от проспекта Науки отгорожена стеклянным барьером, а доступ к ней свободный.

На территории общественного пространства функционирует сухой фонтан / Фото The Village

Общественное пространство соединят с метро подземным переходом, который отремонтируют и разрисуют муралами.

Зимой на территории открыли каток / Фото The Village

Площадь сухого фонтана – 1000 квадратных метров. Более 100 струй, между которыми обустроили проходы, могут подниматься в высоту на три метра. Сейчас зона с фонтанами работает в тестовом режиме.

Переход в метро планируют разрисовать муралами / Фото The Village

29 августа его открыли официально и запустили светомузыкальное шоу, которое готовило французское бюро художников звука и света Les Eclaireurs. Будут дневные и вечерние шоу, а также мапинг-шоу от Front Pictures, которое каждый вечер будут воспроизводить на фасаде Roshen Plaza.