Не сладостями едиными: на территории магазина Roshen в Киеве открыли общественное пространство
Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади, рядом с фабрикой Roshen. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его киевское архитектурное бюро AER.
Это часть комплексного проекта реконструкции и благоустройства территории Roshen, который начали еще в 2014 году. Проект также включает каток, его открыли зимой 2019-го – об этом пишет издание The Village.
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Новое пространство расположено напротив фасада Roshen Plaza и, кроме фонтанов, содержит зону для отдыха под кровлей. Она углублена и от проспекта Науки отгорожена стеклянным барьером, а доступ к ней свободный.
На территории общественного пространства функционирует сухой фонтан / Фото The Village
Общественное пространство соединят с метро подземным переходом, который отремонтируют и разрисуют муралами.
Зимой на территории открыли каток / Фото The Village
Площадь сухого фонтана – 1000 квадратных метров. Более 100 струй, между которыми обустроили проходы, могут подниматься в высоту на три метра. Сейчас зона с фонтанами работает в тестовом режиме.
Переход в метро планируют разрисовать муралами / Фото The Village
29 августа его открыли официально и запустили светомузыкальное шоу, которое готовило французское бюро художников звука и света Les Eclaireurs. Будут дневные и вечерние шоу, а также мапинг-шоу от Front Pictures, которое каждый вечер будут воспроизводить на фасаде Roshen Plaza.