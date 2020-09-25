Киевские архитекторы разработали проект Вокзальной площади в столице, которая включает комфортную пешеходную зону, озеленение и быстрый доступ к общественному транспорту.

Авторы проекта разработали бесконфликтные маршруты для пешеходов от вокзала до станции метро "Вокзальная" и пригородного вокзала, к северным платформ пригородных электричек, по улице Петлюры и в направлении улицы Льва Толстого. Вдоль Вокзальной улице добавили велодорожки, которые заканчиваются велопарковки, об этом сообщает столичное издание Хмарочос.

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Из-за постоянных пробок на улицах Жилянской и Льва Толстого архитекторы предлагают закрыть въезд с улицы Симона Петлюры для индивидуального транспорта и позволить проезд только для общественного транспорта.



Проект реконструкции предусматривает возвращение трамвая / Фото Хмарочос

Также предлагают вернуть на площадь трамвай, который там ездил до 1996 года. Недостроенный паркинг, согласно с проектом, используют для кратковременной и длительной парковки.

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Вдоль зеленых зон и основных пешеходных маршрутов спроектировали аллеи с деревьями, вдоль улицы Петлюры – бульвар, который соединяет Вокзальную площадь с Ботаническим садом, а внутри полос общественного транспорта расположены скверы с открытым грунтом.



Проект предусматривает комфортные условия для всех пассажиров / Фото Хмарочос

Возвращение трамвая, открытия второго выхода со станции метро "Вокзальная", а также компактное размещение и переноса автостанции ближе к железнодорожному вокзалу превратит Вокзальная на главный транспортный узел города.