В лесу, среди шума деревьев, проникнутый провинциальной обаянием расположен милый дом для отдыха.

В шикарном жилом районе с пляжами для купания и серфинга Кап-Ферре французский архитектурная фирма Atelier du Pont спроектувала замечательный дом. Это прекрасная вилла с открытыми пространствами и геометрическими формами.

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Необычная резиденция для отдыха в то же время имеет как современный, так и игривый дизайн.

Роскошный бассейн / Фото Harmonies Magazine

Площадь поместья насчитывает 330 квадратных метров и состоит из трех отдельных элементов. Все пространство пронизано духом релакса и модной простоту, характерных для региона.

Имение из нескольких сооружений / Фото Harmonies Magazine

Дом расположен на участке посреди соснового леса, которая склоняется к морю. Задача состояла в том, чтобы спроектировать место в гармонии с ландшафтом, ограничив негативное воздействие на окружающую растительное среду.

Изящные лестницы / Фото Harmonies Magazine

Его расположение позволяет максимально сохранить имеющиеся деревья, тогда как древесина в основном используется для фасада, играя на имитации соснового леса. Прекрасно сочетаясь с топографией земли, ансамбль позволяет жителям воспользоваться привилегированными пространствами приватности и покоя.

Яркий интерьер / Фото Harmonies Magazine

Дом умножает свои визуальные отверстия на внешний вид, подчеркивающий его отношение к природе. Выбор украшения в ярких цветах привносит креативность и жизнерадостность, характерные для ощущения детства.