Отдых в лесу: французский вилла среди деревьев и спокойствия – фото
В лесу, среди шума деревьев, проникнутый провинциальной обаянием расположен милый дом для отдыха.
Источник:Harmonies Magazine
В шикарном жилом районе с пляжами для купания и серфинга Кап-Ферре французский архитектурная фирма Atelier du Pont спроектувала замечательный дом. Это прекрасная вилла с открытыми пространствами и геометрическими формами.
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Необычная резиденция для отдыха в то же время имеет как современный, так и игривый дизайн.
Роскошный бассейн / Фото Harmonies Magazine
Площадь поместья насчитывает 330 квадратных метров и состоит из трех отдельных элементов. Все пространство пронизано духом релакса и модной простоту, характерных для региона.
Имение из нескольких сооружений / Фото Harmonies Magazine
Дом расположен на участке посреди соснового леса, которая склоняется к морю. Задача состояла в том, чтобы спроектировать место в гармонии с ландшафтом, ограничив негативное воздействие на окружающую растительное среду.
Изящные лестницы / Фото Harmonies Magazine
Его расположение позволяет максимально сохранить имеющиеся деревья, тогда как древесина в основном используется для фасада, играя на имитации соснового леса. Прекрасно сочетаясь с топографией земли, ансамбль позволяет жителям воспользоваться привилегированными пространствами приватности и покоя.
Яркий интерьер / Фото Harmonies Magazine
Дом умножает свои визуальные отверстия на внешний вид, подчеркивающий его отношение к природе. Выбор украшения в ярких цветах привносит креативность и жизнерадостность, характерные для ощущения детства.
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