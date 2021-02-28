Незабаром у Саудівській Аравії з'явиться новий міжнародний аеропорт, який вражатиме своїм дизайном та стане надбанням місцевої архітектури.

Нещодавно розпочалися роботи над будівництвом міжнародного аеропорту на західному узбережжі Саудівської Аравії.

До теми Дивовижний відпочинок у пустелі: казковий готель у піщаній дюні Саудівської Аравії

Творцем проєкту, натхненного кольорами та фактурою пустельного ландшафту, стала відома компанія Foster+Partners.

Нова віха історії Саудівської Аравії / Фото Dezeen

Новий аеропорт став однією з ланок проєкту розвитку туристичного бізнесу "Червоне море".

Неймовірний лаунж для очікування / Фото Dezeen

Відстань від аеропорту до моря складає близько 15 кілометрів. Для будівництва цього масшабного об'єкта вирівняли усі задіяні ділянки.

Оазис всередині аеропорту / Фото Dezeen

Будівництво обіцяють завершити вже наступного року. До 2030 об'єкт має обслуговувати до мільйона пасажирів на рік. Передбачається, що здебільшого це мають бути туристи.

Дизайн майбутнього / Фото Dezeen

Форму аеропорту обіграли з пустелею, яка його оточує. Візуальні зображення демонструють серію з п’яти подібних дюнам струмків, розташованих радіально навколо центрального місця для висадки та прийому. Кожен з п’яти блоків може працювати як "міні-термінал", що дозволить закривати певні частини аеропорту у час низького навантаження для економії енергії.

Перлина пустелі / Фото Dezeen

Новий аеропорт – це дивовижний об'єкт, який має надати колосальний поштовх туризму Саудівської Аравії.