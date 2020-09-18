Saga City Space – новое здание архитектурного бюро Drozdov & Partners на улице Петра Сагайдачного. Основной особенностью проекта называют мультифункциональнисть: Он объединяет апартаменты, рабочее пространство, коворкинг, ресторан и конференц-холл.

Нежилая часть адаптивна к различным сюжетам: это может быть общественное питание, торговля, образование, офисная работа, это также может быть общее поле, например, коворкинг. И важно, что все эти пространства между собой взаимосвязаны: они могут быть и одним большим целым, и отдельными фрагментами, об этом пишет издание The Village.

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С помощью перфорированного кирпича помещение просматривается в пиксельном режиме, и это интригует: ты будто можешь подглядывать за тем, что происходит внутри. Природа этого явления работает так же, как например, женщина в частично открытом платье; полуобнаженная женщина более сексуальна, чем обнаженная. В этом здании есть нечто подобное.



В вечернем освещении здание выглядит магически / Фото The Village

Это здание играет свою роль в сюжете пешеходной улице. Как правило, пешеходные зоны наполняются вечером, и так сложилось, что Сагайдачного является улицей, где развивается общественное питание, где люди встречаются и проводят время. Пешеходная зона реанимировала Подол, она является важной частью идентичности района и его развития.



Дизайн экстерьера создает ощущение пригорода Парижа / Фото The Village

Это не большая и длительная инвестиция для семьи, а определенный опыт для людей, которые часто путешествуют, которые ценят общий сервис.



Между старыми домами на Сагайдачного – этот выделяется / Фото The Village

Кроме того, наше здание не отличается по высоте от дома рядом, построенного в 1950-е. Вдоль квартала есть еще один дом той же высоты, возведенный в 1990-х или 2000-х.