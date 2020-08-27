Историческое здание №10 на площади Марийской, что сегодня названа в честь Адама Мицкевича начала свою историю еще в 1839 году. Несмотря на свою былую популярность, помещение разобрали в 90-х годах, а сегодня здесь стоит новое здание. Больше о печальной истории одного из старейших кинотеатров Львова – читайте в материале.

В XIX веке в доме располагались магазины и рестораны, сообщает Дом 24.

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В 1870-х годах в одной из частей помещения помещался магазин фабрики садового инвентаря, позже в здании открылся ресторан и магазин деликатесов, вин и пряностей.

Оригинальный дом / Фото Фотографии Старого Львова

Несмотря на это, львовянам больше всего запомнился кинотеатр, который действовал здесь более 80 лет в XX веке.

Расцвет дома №10

Сначала здесь действовал кинотеатр "Ванда" (1908-1909), затем "Байка" (1909-1912) и "Гелиос" (1912-1917). В межвоенный период львовяне ходили в кино к "Фатаморгане" (1917-1931) и "Миражу" (1931-1939).

Здание в 1915 году / Фото Фотографии Старого Львова

Позже, во время Второй мировой войны, кинотеатр получил название "Кинотеатр хроники" (1939-1940), а потом "Централь" (1942-1944). После повторной оккупации от СССР и вплоть до начала 1990-х, заведение называлось "Кинотеатр имени Ивана Франко".

Так выглядел ресторан внутри / Фото Фотографии Старого Львова

Интересно, что здесь проходили кинопоказы на основе пожеланий клиентов, которые в специальном ящике на входе писали свое пожелание относительно репертуара на следующий месяц.

Пожар

В 1967 году на фасаде исторического здания установили электрическое табло, на котором бегущая строка освещала новости из лент тогдашних советских информационных агенств.

Площадь в советские времена / Фото Фотографии Старого Львова

Именно это табло позже стало причиной масштабного пожара. Так, в ночь на 26 марта 1991 года здание получило значительные повреждения именно из-за разрушительного огня. Тогда было потеряно сразу две каменицы в центре города.

Фестиваль оставил после себя раскрашенный дом / Фото Фотографии Старого Львова

Здание стояло пустым несколько лет, а во время фестиваля "Вывих" обгоревшие стены разрисовали, поэтому он получил от львовян реноме "вывихнутого" кинотеатра.

Настоящее

Новое здание на месте одной из камениц / Фото Фотографии Старого Львова

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В 1998 году заброшенное здание в центре Львова решили демонтировать, а на его месте возвели новый дом для "Укрсоцбанка". Впрочем сегодня здесь ищут нового арендатора. На месте другой каменицы сегодня пусто.