У Моколі спроєктували віллу з унікальними закритим фасадом для максимальної приватності та захисту від сторонніх очей.

Архітектурна студія Orense Arquitectos створила віллу із непрозорими бетонними стінами та дерев'яними решітками. Сімейний будинок огороджений всіма доступними способами.

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Вілла розташована на острові в Гуаякілі, спроєктований у такий спосіб, щоб відчувати себе спокійно і відокремлено.

Атмосфера, схожа на печеру / Фото Dezeen

Будинок Моколі має бетонний та тиковий фасад, резиденція площею 460 квадратних метрів має на меті забезпечити приватність та полегшити напругу у повсякденному житті.



Чудове поєднання білизни та зелені / Фото Dezeen



П-подібний у плані двоповерховий будинок розташований на плоскій прямокутній ділянці. Фасади складаються з відкритого бетону, білої ліпнини та деревини тикового дерева в теплих тонах. На стінах, що виходять на вулицю, бракує вікон, що надає житлу якості, спрямованої всередину.

З балкона відкривається вид на внутрішній дворик / Фото Dezeen

В'їзна височина, яка виглядає на північ, утворена двома шарами. Зовнішня частина має високу бетонну стіну, яка захищає порожнечу позаду. Ця відкрита територія, яка виставлена ​​на небо, вміщує подвійний внутрішній дворик та балкон верхнього рівня.

Подвійний фасад поглинає вас і досягає своєї захисної функції, блокуючи пряме сонячне світло і зовнішні відвабливі фактори.