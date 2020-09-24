Реставрация, а не разрушение – как выглядит обновленная усадьба на Печерске в Киеве: фото
Фасад усадьбы Ипсиланти на улице Ивана Мазепы в Печерском районе Киева, отреставрировали. Зданию, как и обещали, вернули первоначальный вид и освежили внешний вид. Подробности процесса реставрации, читайте в материале.
За реставрацию, начавшаяся еще в 2017 году, отвечала архитектурная мастерская Юрия Лосицкого. Художники тогда пообещали, что вернут усадьбе первоначальный вариант внешнего вида, об этом пишет издание The Village.
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В частности, архитекторы обещали должны были снести достроен этаж и вернуть портик – эти работы выполнили. После реставрации внутри здания на цокольном этаже планируют разместить заведение питания.
Реставрация вернула здание в стиле классицизма / Фото The Village
Здание возвели в стиле классицизма в 1799 году, она предназначалась для коменданта Печерской крепости Вигеля. В 1807 году в доме поселился с семьей князь Константин Ипсиланти.
Смотрите фото до и после реставрационных работ:
Впоследствии в усадьбе проживали его сына. Усадьба и два флигеля имеют статус памятников архитектуры. С 2014 года усадьба – собственность ООО "Торговый дом" Эко-Сервис ". К реставрации в здании работал ресторан восточной кухни" Ханой ".
Карта улицы, по адресу которой расположена отреставрированная усадьба:
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