В Днепре открылась современная площадка офисного типа, где наглядно демонстрируют новейшие энергосберегающие технологии со всего мира. Помещение являеться одноэтажным и минималистичным, а благодаря панорамным окнам еще и светлим.

Над созданием пространства работало украинское архитектурное бюро Azovskiy + Pahomova, сообщает His.

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Чтобы создать это пространство, архитекторы провели реконструкцию нежилого здания общей площадью 253 квадратных метра, превратив его в светлое и лаконичное помещение, которое выступает не только демонстрационным, но и рабочим для сотрудников компании пространством.



У офиса можно зарядить электрокар / Фото His

Основой офиса считается выставочный зал с переговорной комнатой. Здесь потенциальные клиенты могут просмотреть современные энергосберегающие технологии, новые решения в строительстве и актуальное оборудование для современного энергоэффективного дома.





Интерьер в офисе минималистичный / Фото His

Зато рабочие места работников фирмы и кабинеты администрации расположены отдельно.

Благодаря панорамным окнам и раздвижным системам нам удалось заполнить пространство светом, а специальное фасадное покрытие предотвращает потерю тепла в зимний период,

– рассказывает автор проекта.

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Офис построили прямо на набережной рядом с рекой.

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