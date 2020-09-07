Многие туристы, приезжающие посетить Львов, ходят по классическим маршрутам центральной части города. Однако даже здесь есть тихие улочки, которые предлагают для осмотра роскошные дворцы или виллы. Именно в центре спрятаны от глаза гостей настоящие жемчужины города. Предлагаем вашему вниманию 5 дворцов и вилл во Львове, которые нечасто осматривают туристы.

Большинство зданий, которые способны поразить своей красотой были построены в конце XIX века и начале XX, пишет Дом 24.

К теме: Во Львове восстановят Старое трамвайное депо: какие функции будет выполнять здание и фото проекта

5 дворцов и вилл Львова, которые не показывают туристам

Вилла Вицента Равского / Улица Генерала Чупринки, 61

Рядом когда-то располагался пышный сад / Фото Фотографии Старого Львова

В 1896 году известный львовский архитектор возвел для своей семьи виллу с садиком, которую огородил каменным забором. Улица Чупринки (когда-то Потоцкого) вообще славится роскошными виллами. В советское время и забор и сад были демонтированы, но само здание до сих пор стоит – сегодня здесь действует 5-я детская консультация.

Дворец Масловских / улица Дорошенко, 73

Когда-то улица Дорошенко называлась Сикстутская / Фото Фотографии Старого Львова

Дворец начал свою историю еще в первой половине XIX века. Нынешний вид вилла получила после приобретения собственности издателем газеты “Przeglad” в 1872 году. Позже новый владелец решил перестроить помещение в неороманском стиле. С советских времен и по сей день здесь многоквартирный дом.

Дворец Сосновских / Улица Генерала Чупринки, 50-52

Недавно фасад дома отреставрировали / Фото Lemberg Arch

Вилла известна среди львовян как дом-крепость. Ее строил для себя львовский архитектор Юзеф Сосновский. Именно из-за желания художника поразить горожан, здесь появилось здание, напоминающее рыцарский замок. По словам экспертов, фасад содержит элементы мавританского стиля архитектуры.

Дворец гипсового короля / улица Евгения Коновальца, 47

Улица Коновальца также будет интересной для туристов / Фото Фотографии Старого Львова

Вилла была построена для жены Иосифа Франца Юзефы еще в 1893 году. Поговаривают, что возведенный в необароковом стиле дворец когда-то содержал немало сокровищ владелицы, впрочем где они сейчас – неизвестно. Сегодня здесь работает областной врачебно-физкультурный диспансер.

Дворец Сапиг / улица Коперника, 40А

Когда-то дворец был в несколько раз больше / Фото Фотографии Старого Львова

Вас может заинтересовать: Пожар и граффити: печальная история одного из старейших кинотеатров Львова – фото

Недалеко от известного дворца Потоцких расположена не такая популярная вилла древнего русско-литовского рода Сапиг. Помещение в стиле французского барокко, которое было построено еще в 1868 году, понесло серьезные повреждения во время Второй мировой войны. Потеряна была большая часть дворца, а по состоянию на сегодня сохранилась лишь парадная его часть, где сейчас расположено украинское общество охраны памятников истории и культуры.