Станция метро Арсенальная: фонтан для общины и больше пространства – что еще изменится
В Киеве уже в этом году начнется реконструкция Арсенальной площади, также изменения претерпит территория перед военной комендатурой. Работы планируют завершить в максимально короткие сроки.
Здесь планируют создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан. Что касается изменений на площади перед военной комендатурой, то здесь планируют расположить летние террасы заведений, пишет 24 канал.
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Позади вестибюля станции метро "Арсенальная", где сейчас пустырь, построят фонтан. Заказчиком реконструкции Арсенальной площади является Печерская райадминистрация.
Фонтан будет "сухим" / Фото КМДА
В 2008 году КГГА предоставила фирме "Центр-Инвестресурс" разрешение на реставрацию дома военной комендатуры и строительство многофункционального административно-общественного комплекса.
На площади перед Военной комендатурой будут летние площадки / Фото КГГА
Документ предусматривает заключение охранного договора на памятники архитектуры и выполнение требований Министерства культуры во время реставрационных работ.
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