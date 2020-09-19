В Киеве уже в этом году начнется реконструкция Арсенальной площади, также изменения претерпит территория перед военной комендатурой. Работы планируют завершить в максимально короткие сроки.

Здесь планируют создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан. Что касается изменений на площади перед военной комендатурой, то здесь планируют расположить летние террасы заведений, пишет 24 канал.

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Позади вестибюля станции метро "Арсенальная", где сейчас пустырь, построят фонтан. Заказчиком реконструкции Арсенальной площади является Печерская райадминистрация.



Фонтан будет "сухим" / Фото КМДА

В 2008 году КГГА предоставила фирме "Центр-Инвестресурс" разрешение на реставрацию дома военной комендатуры и строительство многофункционального административно-общественного комплекса.



На площади перед Военной комендатурой будут летние площадки / Фото КГГА

Документ предусматривает заключение охранного договора на памятники архитектуры и выполнение требований Министерства культуры во время реставрационных работ.