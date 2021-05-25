Архитектор Ян Хенрик Янсен спроектував и самостоятельно свел волшебный дом на датском острове Мэн. Вилла сконструирована из деревянных каркасов, покрытых узкими еловыми ветками.

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Деревянные элементы, использованные в доме – это отходы лесной отрасли.

Удивительный проект / Фото Сontemporist

На территории дома созданы прекрасные места для отдыха. Внутри каждая комната оборудована большим криволинейным оконным сиденьем. В одном из оконных пространств обустроили уютную зону с невероятным камином.

Невероятные детали / Фото Сontemporist

Интерьер дома – это белые стены чудо дополнены окрашенной доской с обшивкой стен вагонкой. Дом имеет нежный спокойный фон, из окна открывается невероятный пейзаж на сельскую местность.

Замечательная идея оформления пространства / Фото Сontemporist

По всему дому висталеная речная галечная пол, тогда как кухонный остров добавляет контраста через роскошный металлический акцент.

Красивый интерьер / Фото Сontemporist

В доме есть три спальни и две ванные комнаты.

Уютная атмосфера / Фото Сontemporist

В одной из спален оборудовали роскошный рабочее пространство, а в конце комнаты – окно с прекрасными видами.