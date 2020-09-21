Студент Киевского национального университета имени Ивана Франко Митя Митичкин воспроизвел один из корпусов учебного заведения в популярной компьютерной игре Minecraft. Кроме университета, студент показал как бы выглядела в мире Minecraft киевская Родина-Мать и улицы города Славутич.

Митя Митичкин учится на магистратуре по кибернетике в КНУ, сообщает Studway.

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По словам самого парня, он уже давно играет в Minecraft, а также увлекается модернистской архитектурой, которую, по его словам, уничтожают. Митя говорит, что сегодня дома утепляют, оклеивают и красят в белый цвет, меняя их оригинальный вид.



Так выглядит виртуальная версия корпуса / Фото Studway

Именно поэтому студент решил создать виртуальную версию корпуса, где он учится. Здание он воссоздал по фотографиям, и тем деталям, которые он запомнил во время посещения.



Родина-Мать – один из самых узнаваемых киевских символов эпохи модернизма / Фото Studway

Митичкин пояснил, что "Minecraft – это очень интересный инструмент для творчества", хотя и накладывает определенные ограничения.

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