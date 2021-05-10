Дом построен для пары заядлых коллекционеров и задуман как совокупность частей, каждая из которых имеет уникальную ориентацию на свет и дизайн. Несколько конструкций соединяются с помощью соединительного коридора, изложенного стеклом. Изюминкой проекта является галерея для экспонирования искусства.

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Снос оригинального ранчо позволило восстановить прежний дубовая роща и вернуть земли естественное состояние. Новые насаждения будут способствовать будущему росту экосистемы вокруг дома.

Замечательный дом / Фото Аrchdaily

Дом представляет собой открытую конструкцию из столбов и балок. Деревянные элементы приспособлены к геометрии дома и состоят из инженерного бруса и шпона.

Панорамная стена / Фото Аrchdaily

Район Южной Калифорнии, в котором расположена вилла, известный своими пожарами. Как результат, местные строительные нормы запрещают использовать древесину, не защищенных от огня. Для решения этой задачи дом построен с деревянной внутренней конструкции и огнеупорной внешней броней из медной плитки.

Необычный фасад / Фото Аrchdaily

Медная кожа была отделена от деревянного каркаса с помощью специальной петли.

Прекрасное убранство дома / Фото Аrchdaily

Цвет и материал также играют важную роль в этом проекта. Большую часть палитры материалов была выбрана за ее сырьевыми качествами: дубовые двери, оцинкованные стальные ограждающие потолка, дубовые двери шкафов, бетонные дымоходы и пол. Белые стены галереи, наоборот, подчеркивают современную коллекцию искусства владельцев.

Вид сверху на художественное поместье / Фото Аrchdaily

Дополнительных красок проекту добавляют яркие интерьеры и элементы декора. Мансардные окна добавляют естественного света, создавая ощущение открытого неба.