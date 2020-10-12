Уничтожен "Темпель": одна из крупнейших синагога Львова, что не дожила до наших дней – фото
На месте сквера посреди площади Старый Рынок почти 100 лет простояла одна из крупнейших синагог города Львова – Темпель. Ее главной особенностью было внешнее сходство с католическими храмами, а среди языков богослужений в разное время были немецкий и польский. Больше о синагоге Темпель – читайте в материале.
Синагога была разрушена нацистами в 1942 году, информирует Дом 24.
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Здание возводили в течение 1843-1846 годов по проекту Иоганна Зальцмана. Открыли храм 18 сентября 1846. Сооружение было построено в классицистическом стиле и с тех пор несколько раз реконструировалось.
Синагога была построена в классицистическом стиле / Фото Фотографии Старого Львова
Эта синагога была нетипичной. Кроме стиля, она также имела ротондний тип, а в молитвенном зале размещался орган. Такие характеристики были более характерны для католических храмов, но не для синагог.
Молитвенный зал изнутри / Фото Фотографии Старого Львова
Проповедовали здесь сначала на немецком языке, а с 1903 – на польском. Кроме богослужений, синагогу львовские евреи использовали и для нерелигиозных собраний.
Внутри установлен орган / Фото Фотографии Старого Львова
После взятия Львова поляками в 1918 году, еврейский квартал города получил погромов. Среди пострадавших зданий – Темпель.
Вид Львова в начале XX века / Фото Фотографии Старого Львова
Впрочем, окончательно синагогу разрушили немцы в 1942 году. Историк Владимир Меламед рассказывает, что здание была взорвано вместе с людьми внутри.
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Погром еврейского квартала вблизи синагоги / Фото Фотографии старого Львова
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