Увеличение жилого пространства: как создать дом из контейнеров с уютной палубой на крыше

Дом в Северной Каролине имеет много места для развлечений и отдыха на улице. Палуба на крыше увеличивает жилое пространство в этом необычном доме.

Дом в Северной Каролине сведен из транспортного контейнера. Он имеет просторный внутренний дворик и специально спроектированную террасу на крыше. Здесь есть зона отдыха и барбекю. С палубы открывается невероятный пейзаж на соседний пруд и ручей.

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Большая палуба на крыше имеет площадь 35 квадратных метров, сюда можно подняться по черной металлической винтовой лестнице.

Стильное пространство / Фото Сontemporist

Под террасой разместили просторный внутренний дворик с гидромассажной ванной и зоной отдыха с местом для открытого огня.



Дополнительное место для отдыха / Фото Сontemporist

Внутри дома скромный интерьер с классическим расположением. Небольшая гостиная окружена произведениями искусства. Также здесь есть кровать-чердак, к которой можно выйти через черные стальные лестницы.



Отделка дома / Фото Сontemporist

Небольшой деревянный стол отделяет гостиную от кухни, на которой выставлены сине-голубые шкафы и столешницы из дерева.

Ванная комната имеет черные акценты, которые контрастируют с белыми стенами, тогда как стена из деревянных реек и подвесной растение добавляют природного элемента и делают комнату выше.