VG Horse Club – це сучасний комплекс для коней. Для тварин тут створені умови на рівні спа-центру. Окрім просторого стійла та численних майданчиків для тренувань, коні тут регулярно приймають душ та ходять в солярій. Більше про величезний кінний клуб – читайте в матеріалі.

Про кінний комплекс неподалік Харкова пише відомий архітектурний журнал Archdaily.

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Розмістити базу тут вирішили з огляду на близькість до річки та віддаленість від гамірних автомобільних доріг. Звісно ключову роль на території комплексу відіграють конюшні, дві арени для їзди верхи (криту та відкриту), круглі навчальні майданчики, адміністративний центр та інші приміщення.



Так виглядає стійло в конюшні / Фото Archdaily

До того ж для коней створені солярії, душі, клімат-контроль та навіть аудіосистема. Схожий сервіс тут отримують і вершники – для спортсменів доступні кімнати, які надають готельні послуги.



З такими умовами Харків зможе приймати міжнародні змагання / Фото Archdaily

Окрасою комплексу є велика крита арена, яка заповнена піском та місцями для глядачів. Головний фасад адміністративного центру, що виходить до головного входу, побудований з грубих дубових колод. Дерево вказує на вхід та поглинає світло, яке виходить зсередини.



Грубе дерево – візуальна приналежність призначення будівлі / Фото Archdaily

Під час будівництва використовували промислові матеріали, які роблять клуб схожим на завод. Окрім професійних спортсменів, на території комплексу займаються всі охочі опанувати верхову їзду.

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