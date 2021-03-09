Сонячна енергія та адитивні технології: на Мадагаскарі зведуть школу за допомогою 3D-друку

Надрукована на 3D-принтері школа отримуватиме живлення від сонячної енергії, а стіни будуть виготовлені з бетону та будівельних матеріалів місцевого виробництва.

Студія Mortazavi планує будівництво 3D-друкованої школи у Фіанаранцоа, Мадагаскар. Школа, що працює на сонячних батареях, призначена для некомерційної організації "Вдумливі хатини" і буде складатися із кількох комплексних споруд.

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Новітній комплекс може виконувати різні функції – навчальні кабінети, наукові лабораторії та танцювальні студії – і розширюватись за потреби. Школа також матиме водозбірні системи, енергоефективне освітлення та вмістилище для компосту.

Рельєфний візерунок прикрасить стіни / Фото Dezeen

Кожне відділення буде побудоване з бетонного заповнювача, надрукованого за допомогою 3D, який, за словами студії Mortazavi, можна виготовити з перероблених матеріалів для зменшення викидів вуглекислого газу. Зовнішній вид школи складатиметься з двох вузьких стін з порожнистим центром, що зменшує кількість використаного цементу і при необхідності може бути утепленим.

Школа матиме стіни з 3D-друком / Фото Dezeen

Покрівля з оцинкованого металу, покрита самородною травою, допоможе споруді влитися в навколишнє оточення. Thinking Huts вважає, що освітній заклад на Мадагаскарі може стати першою школою із 3D-друком у світі. Студія Mortazavi розробила рельєфний малюнок для зовнішніх стін, який буде надрукований 3D-принтером і повторений на внутрішніх стінах.

Новітній освітній заклад / Фото Dezeen

Відокремлені відділення матимуть форму окремих стручків, оскільки 3D-принтер обмежений з точки зору діаметра, який він може надрукувати. Техніка стручка є найефективнішим способом бути гнучким і мати можливість розширюватися за потреби.