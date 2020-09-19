У Києві вже цього року почнеться реконструкція Арсенальної площі, також змін зазнає територія перед Військовою комендатурою. Роботи планують завершити у максимально короткі терміни.

Тут планують створити привабливу для туристів пішохідну та рекреаційну зону, сформувати об'ємно-просторовий ансамбль, у перспективі облаштувати фонтан. Стосовно змін на площі перед Військовою комендатурою, то тут планують розташувати літні тераси закладів, пише 24 канал.

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Позаду вестибюлю станції метро "Арсенальна", де зараз пустир, збудують фонтан. Замовником реконструкції Арсенальної площі є Печерська райадміністрація.



Фонтан буде "сухим" / Фото КМДА

У 2008 році КМДА надала фірмі "Центр-Інвестресурс" дозвіл на реставрацію будинку Військової комендатури та будівництво багатофункціонального адміністративно-громадського комплексу.



На площі перед Військовою комендатурою будуть літні майданчики / Фото КМДА

Документ передбачає укладання охоронного договору щодо пам'ятки архітектури та виконання вимог Міністерства культури під час реставраційних робіт.