Станція метро Арсенальна: фонтан для громади та більше простору – що ще зміниться
У Києві вже цього року почнеться реконструкція Арсенальної площі, також змін зазнає територія перед Військовою комендатурою. Роботи планують завершити у максимально короткі терміни.
Тут планують створити привабливу для туристів пішохідну та рекреаційну зону, сформувати об'ємно-просторовий ансамбль, у перспективі облаштувати фонтан. Стосовно змін на площі перед Військовою комендатурою, то тут планують розташувати літні тераси закладів, пише 24 канал.
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Позаду вестибюлю станції метро "Арсенальна", де зараз пустир, збудують фонтан. Замовником реконструкції Арсенальної площі є Печерська райадміністрація.
Фонтан буде "сухим" / Фото КМДА
У 2008 році КМДА надала фірмі "Центр-Інвестресурс" дозвіл на реставрацію будинку Військової комендатури та будівництво багатофункціонального адміністративно-громадського комплексу.
На площі перед Військовою комендатурою будуть літні майданчики / Фото КМДА
Документ передбачає укладання охоронного договору щодо пам'ятки архітектури та виконання вимог Міністерства культури під час реставраційних робіт.
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