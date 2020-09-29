Київ вийшов на перше місце за кількістю висотних будівель, свідчить рейтинг SkyscraperPage. Чи виправдана така кількість висотних будівель та скільки у Києві мешканців, читайте далі.

У столиці України нарахували 1199 будівель вище 35 метрів. Це більше, ніж у Лондоні, Мехіко та Москві, де таких лише 550. Про це повідомляє видання The Village.

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У загальносвітовому рейтингу Київ на восьмому місці. На першому розташувався Нью-Йорк із 6097 висотками, на другому – Торонто, у якого 2393 хмарочоси, а на третьому – Дубай, де 1574 висотні будівлі.



Київ очолив європейський рейтинг / Фото Unsplash

Київ має найбільшу кількість висоток у Європі, незважаючи на те, що офіційна кількість населення в ньому менше трьох мільйонів. Це менше ніж у Лондоні втричі.