Яскраве поселення: у Лос-Анджелесі створюють чарівні домівки для бездомних

На північ від зіркового Голлівуду в Лос-Анджелесі створюють неймовірний проєкт – комплекс маленьких барвистих будинків для безхатьків.

Яскраве село під назвою Alexandria Park Tiny Home Village є спробою вирішити житлову кризу в місті. Команда архітекторів вже звела перший прототип у лютому 2021 року, який розташували на бульварі Чандлера.

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Дивовижне поселення розробила каліфорнійська студія Lehrer Architects.

Соковите селище / Фото Elle Decor

У селі планують звести 103 будинки, в яких можуть проживати дві людини. Загалом поселення повинно вмістити до 200 жителів.



Місце відродження надій / Фото Elle Decor

Комплекс яскравих споруд має головну вулицю, бульвари та місця загального користування, які об'єднані чудовим парком. Ділянка, на якій планують зводити поселення, це закинутий пустир, який перетворюють на функціональне та таке потрібне місце.

Чудове місце / Фото Elle Decor

Будинки прикрашені модерністським живописом, що надає будівлям привабливий та веселий зовнішній вигляд. Модулі мають швидку систему складання та незалежний простір для кожного мешканця. Кожен житель зможе насолодитися власною автономією та приватністю.