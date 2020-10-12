На місці скверу посеред площі Старий Ринок майже 100 років простояла одна з найбільших синагог міста Львова – Темпель. Її головною особливістю була зовнішня схожість з католицькими храмами, а мовами відправ у різні часи були німецька та польська. Більше про синагогу Темпель – читайте в матеріалі.

Синагогу було зруйновано нацистами у 1942 році, інформує Дім 24.

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Будівлю зводили протягом 1843–1846 років за проєктом Йогана Зальцмана. Відкрили храм 18 вересня 1846 року. Споруда була побудована у класицистичному стилі і з того часу кілька разів реконструювалась.



Синагога була збудована у класицистичному стилі / Фото Фотографії Старого Львова

Ця синагога була нетиповою. Окрім стилю, вона також мала ротондний тип, а в молитовному залі розміщувався орган. Такі характеристики були більш властиві для католицьких храмів, але не для синагог.



Молитовний зал зсередини / Фото Фотографії Старого Львова

Проповідували тут спочатку німецькою мовою, а з 1903 – польською. Окрім як для відправ, синагогу львівські євреї використовували і для нерелігійних зібрань.



Всередині встановлений орган / Фото Фотографії Старого Львова

Після взяття Львова поляками у 1918 році, єврейський квартал міста зазнав погромів. Серед постраждалих будівель – Темпель.



Краєвид Львова на початку XX століття / Фото Фотографії Старого Львова

Втім, остаточно синагогу зруйнували німці у 1942 році. Історик Володимир Меламед розповідає, що будівля була підірвана разом із людьми всередині.

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Погром єврейського кварталу поблизу синагоги / Фото Фотографії старого Львова