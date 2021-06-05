Безпека понад усе: що потрібно прибирати у домі, аби не шкодити своєму здоров'ю

Дім – це надійний притулок, місце спокою, відпочинку та відновлення сил, простір без небезпек та стресу. Про те, як убезпечити власну оселю та зберегти здоров'я – читайте у матеріалі.

При таких скаргах на здоров'я як головні болі, проблеми з диханням або навіть розлади травлення причина проблеми може лежати у просторі власної домівки. Дім 24 зібрав найбільш небезпечні місця в оселі, за якими потрібен особливий та ретельний догляд.

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Кімнатні рослини

Кімнатні рослини додають яскравості та живості будь-якому простору. Проте саме рослини можуть стати небезпечними. Корені можуть почати гнити, а ґрунт стане домом для цвілі. Це може викликати хворобливі симптоми у людей, які схильні до астми або повітряно-крапельної алергії.



Рослини можуть не тільки додавати кисню у домі, а й шкодити здоров'ю / Фото Рinterest

Рішення: поливати кімнатні рослини необхідно лише тоді, коли верхня частина ґрунту суха.

Подушка для сну

Після напруженого робочого дня нічого не хочеться більше ніж обійняти подушку. Проте подушки швидко накопичують велику кількість шкідливих речовин для здоров'я. Тут миттєво розмножуються бактерії та пилові кліщі, що призводить до симптомів алергії, таких як біль у горлі або головний біль.



Хороша подушка – запорука найкращого відпочинку / Фото Рinterest

Рішення: необхідно використовувати протиалергічний знімний чохол і часто його прати. Наволочку варто змінювати кожні кілька днів.

Килим

Килим приносить тепло і затишок в оселю, і ще його просто приємно відчувати під босими ногами. Особливою популярністю він користується у спальні, але саме килим тримає на собі плями, пил, бруд. Якщо в оселі є домашні улюбленці – він може стати домом для бліх.



Красивий та чистий килим – окраса дому / Фото Рinterest

Рішення: килим потребує щотижневого прибирання пилосмоком та хорошого миття кожні кілька місяців.

Вимикачі світла, дверні ручки та ручки змішувачів

На жаль, не всі достатньо прискіпливо ставляться до гігієни рук. Дверні ручки, вимикачі світла та ручки змішувачів можуть бути покриті інфекціями, цвіллю та бактеріями, наприклад кишковою паличкою та лістерією.



Прискіплива увага до дрібних деталей в оселі / Фото Valley Maid Service

Рішення: тримати ручки та вимикачі у чистоті допоможуть дезінфекційні серветки або антисептики для дому. Цими засобами слід все витирати принаймні раз на день. Такі маніпуляції необхідно виконувати частіше, якщо хтось страждає на застуду або вірус.

Кухонні дошки

Обробні дошки – чудові помічники у приготуванні їжі. Але з кожним порізом з'являються крихітні подряпини, у яких ховаються бактерії. Не можна використовувати ту саму дошку для м'яса та сирих фруктів та овочів.



Дошка – незамінний атрибут на кухні / Фото The Spruce

Рішення: кухонні дошки слід мити після кожного використання гарячою мильною водою. Найкраще їх висушувати чистою, сухою тканиною.

Цвіль

Ванна кімната – ідеальний інкубатор для росту цвілі. Підвищена вологість стимулює ріст різноманітних бактерій. Цвіль у ванній не тільки псує естетичний простір – вона також надзвичайно токсична. Переважно поширюється на таких поверхнях як тканини, шви та пофарбовані дерев'яні поверхні.



Небезпеку цвілі для здоров'я часто недооцінюють / Фото Рinterest